Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalara başladı

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yapılan antrenmanda Omar Elabdellaoui sürprizi de yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığını ve kısmi olarak takımla da çalışacağını açıkladı.

"OPERASYONEL SÜREÇLERİ DEVAM EDECEK"

Yapılan açıklamada, “Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.” İfadeleri kullanıldı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, ciddi bir sakatlık geçirmişti.

Yüzünde 2. derece yanıklar olan oyuncu antrenmanlara katılamıyordu.