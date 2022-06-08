Omar Elabdellaoui: Galatasaray'a borcum var

Gözünden yaralandığı dönemde Galatasaray'ın kendisine hiç tahmin edemeyeceği kadar sahip çıktığını söyleyen Omar Elabdellaoui, teklifler almasına rağmen İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray'da elim bir kaza geçiren ve tam 1 yıl sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanmıştı.

Gözünden yaralandığı dönemde Galatasaray'ın kendisine hiç tahmin edemeyeceği kadar sahip çıktığını söyleyen Omar Elabdellaoui, teklifler almasına rağmen İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

"Yüzde yüzümle borcumu ödemeyi istiyorum"

Norveç basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Futbol oynamak bir yana, bir daha göreceğime dair bile ümidim yoktu. Bu zorlu süreçte Galatasaray hem benim hem de ailemin yanında oldu. Şimdi iyi bir hazırlık yapmayı ve yeni sezonda yüzde yüzümle kulubüme olan borcumu ödemeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.



