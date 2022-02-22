Omar Elabdellaoui, gözyaşlarını tutamadı

Tam 423 gün sonra yeşil sahalara dönen Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında iyi bir oyun sergiledi. Norveçli sağ bek maç sonunda alınan 3 puanla birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'da 422 gün sonra sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui, Göztepe karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamazken maç sonunda duygusal bir konuşma yaptı.

Zor zamanlardan geçerek sahalara döndüğünü belirten Omar Elabdellaoui, "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"3 PUANI ALMAK MUTLULUK YARATTI"

Tüm camianın kendisine destek olduğunu kaydeden Omar, "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.