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- Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim
Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 15:49
Norveç Milli Takımı kampında koronvirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"GENEL OLARAK İYİYM"
Tecrübeli oyuncu, "Çoğunuzun bildiği gibi Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlarım var ama genel olarak iyiyim. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.