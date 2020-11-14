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    Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim

    Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 15:49
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    Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim

    Norveç Milli Takımı kampında koronvirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

    "GENEL OLARAK İYİYM"

    Tecrübeli oyuncu, "Çoğunuzun bildiği gibi Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlarım var ama genel olarak iyiyim. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim #1

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