Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim

Omar Elabdellaoui: Hafif semptomlarım olsa da iyiyim

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Norveç Milli Takımı kampında koronvirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"GENEL OLARAK İYİYM"

Tecrübeli oyuncu, "Çoğunuzun bildiği gibi Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlarım var ama genel olarak iyiyim. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.