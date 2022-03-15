Petrol
99.4
-7.02%
Euro
16.10
-0.56%
Dolar
14.64
-0.95%
Altın
905.31
-2.44%
Borsa
2093
0.19%
Bitcoin
572.250
-0.98%
BTXN Coin
39.00
0.05%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda

    Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'na davet edildi. Tecrübeli oyuncu havai fişekle yaralanması sonrasında uzun süre milli formayı giyememişti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda

    Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, bir yılı aşkın bir sürenin ardından Slovakya ve Ermenistan maçları için yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı.

    MİLLİ FORMAYLA 50. MAÇINA ÇIKACAK

    Norveç formasıyla 49 maçı bulunan Omar Elabdellaoui, bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımla 50. maçına çıkmış olacak.

    Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı nda #1



    İlginizi Çekebilir

    Tuvana Türkay, spora başladı
    Magazin

    Tuvana Türkay, spora başladı

    Reyting sonuçları 13 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi...
    Medya

    Reyting sonuçları 13 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi...

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    Görüş Bildir