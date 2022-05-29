Omar Elabdellaoui, Norveç yerine Galatasaray'ı seçti

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdelloui, yeni sezonu riske atmamak için milli takımdan affını istedi.

Galatasaray ile bu sezon başında geçireceği kampın çok önemli olduğunu düşünen Norveçli sağ bek bu nedenle tedbirli hareket ediyor.

Gözünden geçirdiği talihsiz kaza sonrası 1 yıl sahalardan uzak kalan ve Galatasaray’da kontratının son senesine giren 30 yaşındaki oyuncu hem kulübe borcunu ödemek hem de sergileyeceği performansla yeni bir sözleşme yapmak istiyor.

Kamp sezonunu iyi geçirmek istiyor

İyi bir kamp geçirerek sezona formda bir giriş yapmak isteyen Omar’ın bu sezonla ilgili büyük beklenti içinde olduğu ve çok konsantre olduğu belirtildi.

30 yaşındaki oyuncu ligde son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemezken toplamda 7 karşılaşmada 549 dakika sahada kalabildi.

Milli takımdan affını istedi

Fanatik'in haberine göre; Norveçli futbolcu lig biter bitmez Milli Takım’a gitmesinin risk olacağını düşünerek affını istedi.