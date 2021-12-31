Omar Elabdellaoui sağlık testini geçerse lisansı çıkacak

Galatasaray'da geçtiğimiz sene yaşadığı talihsiz olayın ardından Omar Elabdellaoui'ye, 1 senenin ardından sağlık testlerinin durumuna göre lisans çıkarılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene yılbaşı kutlamaları sırasında çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatan Omar Elabdellaoui, talihsiz bir şekilde gözünden yaralanmıştı.

Vahim olayın sene-i devriyesinde, Galatasaray'ın Omar için yaptığı planlarında ise yeni bir gelişme yaşanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK

Tedavisine ABD'de devam ettikten sonra Türkiye'ye dönen Norveçli sağ bek, atletik performans ekibiyle çalışmalara başlamıştı.

Devre arasında sağlık testlerinden geçecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, buradan çıkacak rapora göre ise geleceği belli olacak.

ONAY ALIRSA LİSANSI ÇIKACAK

Kuruldan onay aldığı takdirde; sarı-kırmızılı takımın da Elabdellaoui'ye lisans çıkartması bekleniyor.

Özellikle ara transfer döneminde sağ bek bölgesinde takviye yapması beklenen Cimbom, buradan çıkacak rapora göre hareket edecek.

Raporun olumsuz olması halinde de yönetim bu bölge için çalışmalarını hızlandıracak.