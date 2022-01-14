Galatasaray Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımda testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör değişikliğine giden Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisileri'nde başladı.

Sarı-Kırmızılı takım yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çalıştı.

OMAR DA TAKIMLA ÇALIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada; ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Omar Elabdellaou yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle takımdan uzun süre uzak kalmıştı.

Bu arada izolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı da takımla çalıştı.