Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Futbol hayatının bitebileceği konuşulan Omar Elabdellaoui'den sevindirici haber geldi.

Topla çalışmalara başlayan Norveçli sağ bek, Instagram hesabından bir video paylaştı ve kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

"DUALARINIZ BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Omar, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey doğru yönde ilerliyor. Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum. Bununla birlikte, benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dualarınız ve mesajlarınız benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı - İZLE