Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, beatbox performansıyla Marcao ve Luyindama'yı şaşırttı. Tecrübeli futbolcuya Marcao eşlik etti.

Sivasspor'u 2-1 yenerek milli ara öncesi moral depolayan Galatasaray'da, futbolcuların keyifleri de yerinde.

OMAR'DAN ŞAŞIRTAN BEATBOX

Sarı-kırmızılıların başarılı savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Marcao ise çektikleri video ile sosyal medya kullanıcılarını coşturdu.

Luyindama'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Marcao'nun şarkı söylemesine Omar'ın beatbox yaparak karşılık vermesinin Luyindama'yı şaşırttığı görülüyor.

Futbol sahasındaki performansıyla dikkat çeken başarılı sağ bekin beatbox performansı da alkış aldı.

Omar Elabdellaoui'den beatbox şovu - İZLE