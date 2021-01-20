Omar Elabdellaoui'den Florya'ya ziyaret

Galatasaray'da havai fişek kazası geçiren Omar Elabdellaoui antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi. Fotoğraflarda futbolcunun yüzünün çekilmemesi dikkat çekti.

Yılbaşı akşamı geçirdiği havai fişek kazası sonucunda uzun süre hastanede yatan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray antrenmanını ziyaret ederek teknik kadro ve futbolcu arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından da bu anlar paylaşılırken, Norveçli futbolcunun yüzünün gösterilmemesi dikkat çekti.