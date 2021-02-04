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- Omar Elabdellaoui'nin adı TFF'ye verilen listeye yazılmadı
Omar Elabdellaoui'nin adı TFF'ye verilen listeye yazılmadı
Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 13:09
- Güncelleme : 04.02.2021 - 13:41
Galatasaray'da yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle gözünden ameliyat olan Omar Elabdellaoui'nin akıbeti belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, sezonun geri kalanı için TFF’ye bildirilen A takım listesinde Norveçli sağ beke yer vermedi.
TEDAVİYE ÖNCELİK VERİLECEK
Karar alınmadan önce Omar ile istişare edilerek tedaviye öncelik verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.