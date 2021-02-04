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    Omar Elabdellaoui'nin adı TFF'ye verilen listeye yazılmadı

    Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:41
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    Omar Elabdellaoui'nin adı TFF'ye verilen listeye yazılmadı

    Galatasaray'da yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle gözünden ameliyat olan Omar Elabdellaoui'nin akıbeti belli oldu.

    Sarı-kırmızılılar, sezonun geri kalanı için TFF’ye bildirilen A takım listesinde Norveçli sağ beke yer vermedi.

    TEDAVİYE ÖNCELİK VERİLECEK

    Karar alınmadan önce Omar ile istişare edilerek tedaviye öncelik verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

    Omar Elabdellaoui nin adı TFF ye verilen listeye yazılmadı #1

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