Euro
15.53
-0.09%
Dolar
13.58
0.14%
Altın
792.37
0.49%
Borsa
1982
1.96%
Bitcoin
586.499
5.12%
BTXN Coin
33.23
2.24%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkartıldı

    Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkartıldı

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

    Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici fesih yoluyla sonlandırırken yabancı boşluğunu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.

    Omar Elabdellaoui nin lisansı çıkartıldı #1

    YABANCI SAYISI 14'E YÜKSELDİ

    Sarı-kırmızılı kulüpte Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi.

    Omar Elabdellaoui nin lisansı çıkartıldı #2


    Görüş Bildir