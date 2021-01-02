Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Havai fişek kazası nedeniyle tedavi gören Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili hastane doktorları ve kulüp doktoru tarafından açıklama yapıldı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle gözünden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui hakkında tedavi gördüğü hastanedeki doktorlardan açıklama geldi.

"HER ŞEY OLUMLU GİDİYOR"

Futbolcunun tedavisinin olumlu yönde gittiğinden bahseden Prof. Dr. Vedat Kaya, ""Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, düzeltmek için işlemler yapıyoruz. Omar'da sağ göz biraz daha kötü durumda, sol göz daha iyi durumda. Sol gözde belirgin görme artışı, sağ gözde de toparlanma var. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor." ifadelerini kullandı.





"İKİNCİ DERECE YANIK VAR"

Öte yandan Omar'ın yüzünde de 2. derecede yanık olduğunu belirten kulüp doktoru Yener İnce, "Omar'ın yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrahi arkadaşlar bunun sorun olmayacağını, düzeleceğini söylediler. Onun da tedavisine başladık. Ancak göz ön planda, yüzündeki yanıkta biraz daha rahatız." dedi.

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