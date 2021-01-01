Omar Elabdellaoui'nin son durumu

Yılbaşı kutlaması sırasında yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'nin durumu ciddi. Ameliyata alınan Norveçli futbolcunun gözleri kurtarılmaya çalışılıyor.

Galatasaraylılar yeni yıla üzücü bir haberle girdi...

Yılbaşı kutlaması sırasında yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Doktorlar tarafından ameliyata alınan 29 yaşındaki futbolcunun gözlerinin içi yıkanacak.

Bilinci açık olan Norveçli sağ bekin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Omar'ın sağlık durumu hakkında konuşan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, "Omar'ın başına gelen talihsiz kaza. Sitenin ambulans görevlisi sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir?" dedi.

"GÖZLERİNİN İÇİ YIKANACAK"

Albayrak, "Olayı duyar duymaz başta Fatih hocam olmak üzere hepimiz buradayız. Gözlerinin içi yıkanacak net bulguların ortaya çıkması için. Sağ olsun doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak - İZLE

Sarı-kırmızılı yönetici, "Omar'ın bilinci açık. Konuştum kendisiyle. Tabii bu olay içimizi yaktı bizim. Saat 22:00'ye doğru havai fişek fırlatırken olmuş. Ancak kendisiyle detaylı konuşamadım. Talihsiz bir kaza. Dediğim gibi Allah beterinden saklasın." şeklinde konuştu.