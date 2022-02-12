Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
584.799
-0.71%
BTXN Coin
37.09
-1.38%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Omar Elabdellaoui'nin son hali

    Omar Elabdellaoui'nin son hali

    Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, gözünün iyileşmesinin ardından 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosuna alındı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 21:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı.

    31 Aralık 2020 tarihinde gözünden yaralanan Elabdellaoui, uzun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

    Bu süreçte lisansı dondurulan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonun ara transfer döneminde lisansı çıktı. Norveçli futbolcu, son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında görev almıştı.

    Omar Elabdellaoui nin son hali #1

    413 GÜN SONRA KADRODA

    Elabdellaoui 413 gün sonra Kayserispor ile oynanan maçının 21 kişilik kadrosuna alındı.

    Omar'ın son halini gören taraftarlar oyuncuya sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Omar Elabdellaoui nin son hali #2

    Omar Elabdellaoui nin son hali #3


    Görüş Bildir