Omar: Fotoğrafı sızdırana dava açmayın evine ekmek götüremez

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin yaralı haldeki fotoğrafını sosyal medyaya sızdıran şahsa açılacak davaya "Evine ekmek götüremez" diyerek karşı çıktığı iddia edildi.

Yılbaşı kutlamaları sırasında çocuklarını eğlendirmek isterken yaşadığı havai fişek kazası sonucunda yaralanan Omar Elabdellaoui'nin ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye götürülürken fotoğrafını çekerek sosyal medyaya servis eden şahısla ilgili Galatasaray'ın dava açması bekleniyordu.

"EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ"

Milli Gazete'den Uğur Senpire'nin haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin “Gerekli her türlü işlemi yapacağız, hukuki süreç başlatılacak.” sözlerini duyan Omar'ın “Hayır, yapmayın evine ekmek götüremez.” diyerek dava açılmasına karşı çıktığı belirtildi.

Yönetimin bu konuda adım atıp atmayacağı ise kısa süre içerisinde belli olacak.

Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak - İZLE