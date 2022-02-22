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    Omar'dan teşekkür paylaşımı

    Galatasaray'da 423 gün sonra sahalara dönen ve Göztepe maçında 11'de oynayan Omar Elabdellaoui'den teşekkür paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 16:18
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    Omar'dan teşekkür paylaşımı

    Galatasaray 'da 423 gün sonra sahalara dönen ve Göztepe maçında 11'de oynayan Omar Elabdellaoui'den teşekkür paylaşımı geldi.

    30 yaşındaki Norveçli futbolcu, twitter hesabından karşılaşma fotoğraflarıyla birlikte "Bu hissi çok özledim! Hepinize teşekkürler." mesajını paylaştı.

    Omar dan teşekkür paylaşımı #1

    90 DAKİKA SAHADA KALDI

    Özel bir gözlükle sahaya çıkan Omar, 3-2 kazanılan Göztepe maçında 90 dakika sahada kaldı. Norveçli oyuncunun performansı alkış aldı.

    Tecrübeli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

    Omar dan teşekkür paylaşımı #2


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