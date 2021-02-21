Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburga ile mücadele ettiği öğrenildi.

Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı

ARDA TURAN DUYURDU

29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' notunu paylaştı.