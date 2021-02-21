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- Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı
Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburga ile mücadele ettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 15:54
Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı
ARDA TURAN DUYURDU
29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.
Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' notunu paylaştı.