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    Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı

    Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburga ile mücadele ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 15:54
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    Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı

    Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı

    ARDA TURAN DUYURDU

    29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

    Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' notunu paylaştı.

    Ömer Bayram, Alanya maçında kırık kaburgayla oynadı #1

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