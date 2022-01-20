Ömer Bayram: Artık konuşmayı kenara bırakacağız

Evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram taraftardan özür dilerken, daha iyi çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı takımın futbolcusu Ömer Bayram, taraftardan özür dilerken şunları söyledi:

"KONSANTRE EKSİKLİĞİ DİYEBİLİRİM"

"Öne geçtik. İstediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma anları vardı. 11 maçlık seri vardı. 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. Uzatma anlarında böyle bir gol yersen mental olarak tabii sıfırdan başlıyoruz."





"ARTIK KONUŞMAYI KENARA BIRAKACAĞIZ"

"1-0'da çok odaklandık, geriye çekildik. Gol yiyince takımda bir düşüş oldu. Takımı ayağa kaldırmak istiyorsun ama zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Futbolda genç diye bir şey kalmadı. Sahaya çıkan Galatasaraylı her oyuncu o sorumluluğu alacak, liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Herkes kıymetini bilecek. Devamlı konuşuyoruz aramızda. Ancak artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Antrenmanda, sahada varımızı yoğumuzu verip bu takımı yukarı taşımalıyız."

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Maçtan maça bakacağız, Trabzonspor maçı var. 1 galibiyet bizi farklı bir havaya sokabilir. Taraftarımızdan özür diliyorum. Çok gerginler. Biz bu duruma getirdik. Bunun cevabını sahada vermeliyiz"