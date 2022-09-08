Ömer Bayram, Eyüpspor ile anlaştı

Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ın, Eyüpspor ile el sıkıştığı öğrenildi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın yeni adresi netlik kazanıyor.

Edinilen bilgilere göre; sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Ömer Bayram ile anlaşma tamam

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.