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- Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın laubali tavırları tepki çekti
Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın laubali tavırları tepki çekti
Avusturya kampında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın isteksiz görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Taraftarlar iki futbolcuya da büyük tepki gösterdi.
- 12.07.2022 - 15:14
- Güncelleme : 12.07.2022 - 15:16
Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sürdürürken, Galatasaray TV ekranlarına gelen görüntüler taraftarı adeta çıldırttı.
Seyirciyle bir türlü yıldızı barışmayan Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın çalışmalar sırasında laubali tavırlar sergilemesi ve isteksiz tavırları taraftarın da tepkisine yol açtı.
"Kadro dışı bırakın"
Sosyal medyada bu anları paylaşan sarı-kırmızılılar yönetimden iki futbolcuyu da kadro dışı bırakmalarını istedi.
İşte o anlar...
Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın laubali tavırları tepki çekti - İZLE