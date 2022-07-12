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Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın laubali tavırları tepki çekti

Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın laubali tavırları tepki çekti

Avusturya kampında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın isteksiz görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Taraftarlar iki futbolcuya da büyük tepki gösterdi.