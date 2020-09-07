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    Ömer Bayram ve Belhanda bekleneni veremedi

    Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram, hazırlık kampında gösterdiği performanslarla teknik ekipten geçer not alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 10:02
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    Ömer Bayram ve Belhanda bekleneni veremedi

    Galatasaray iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

    Sarı-kırmızılılarda transferlerin yetişmemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle orta alan için çeşitli formüller bulmaya çalıştığı öğrenildi.

    Ömer Bayram ve Belhanda bekleneni veremedi #1

    BELHANDA VE ÖMER BAYRAM YETERSİZ KALDI

    Hatayspor maçında Younes Belhanda hayal kırıklığı yaratırken, Ömer Bayram da iyi görünmedi.

    Taylan Antalyalı ise iyi mücadele etmesine rağmen yetersiz kaldı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in son bölümde Jimmy Durmaz'ı orta alanda değerlendirmesi herkesi şaşırtmıştı.

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