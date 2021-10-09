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Ömer Bayram'dan Tuzla'ya frikik golü
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçına Ömer Bayram'ın frikik golü damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 17:55
- Güncelleme : 09.10.2021 - 18:01
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada deneyimli futbolcu Ömer Bayram oyunuyla Fatih Terim'in beğenisini kazandı.
FRİKİKTEN GÜZEL ATTI
Sahada iyi futbol sergileyen Bayram, frikikten attığı golle alkış aldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar "Her maç böyle oyna canımızı ye", "Süper Lig'de de aynı oyunu bekliyoruz" yorumları yaptı.
Öte yandan Galatasaray maçı 4-3 kazandı.
Ömer Bayram'ın frikik golü - İZLE