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    Ömer Bayram'dan Tuzla'ya frikik golü

    Ömer Bayram'dan Tuzla'ya frikik golü

    Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçına Ömer Bayram'ın frikik golü damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 18:01
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    Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada deneyimli futbolcu Ömer Bayram oyunuyla Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

    FRİKİKTEN GÜZEL ATTI

    Sahada iyi futbol sergileyen Bayram, frikikten attığı golle alkış aldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar "Her maç böyle oyna canımızı ye", "Süper Lig'de de aynı oyunu bekliyoruz" yorumları yaptı.

    Öte yandan Galatasaray maçı 4-3 kazandı.

    Ömer Bayram'ın frikik golü - İZLE

    Ömer Bayram dan Tuzla ya frikik golü #1

    Ömer Bayram dan Tuzla ya frikik golü #2

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