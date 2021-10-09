Ömer Bayram'dan Tuzla'ya frikik golü

Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçına Ömer Bayram'ın frikik golü damga vurdu.

Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada deneyimli futbolcu Ömer Bayram oyunuyla Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

FRİKİKTEN GÜZEL ATTI

Sahada iyi futbol sergileyen Bayram, frikikten attığı golle alkış aldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar "Her maç böyle oyna canımızı ye", "Süper Lig'de de aynı oyunu bekliyoruz" yorumları yaptı.

Öte yandan Galatasaray maçı 4-3 kazandı.

Ömer Bayram'ın frikik golü - İZLE