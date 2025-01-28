Ömer Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak

İHA

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da çalışma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Süper Lig'in 21. haftasında 5-2 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

Uzun zamandır galip gelemiyorduk. İster istemez oyuncularımızın üzerinde bir baskı ve özgüven eksikliği vardı. Kayserispor maçı bizim için çok çok önemliydi. Maçı da Allah’a çok şükür galibiyetle bitirdik. Artık bunu geride bıraktık ve dün o maçın analinizi yaptık. Neleri daha iyi yapabiliriz, nelerde eksiklerimiz var, onları arkadaşlarımıza paylaştık. Bu maç geride kaldı. Önemli bir galibiyet aldık ama daha işimiz bitmedi. Daha çok önemli maçlar var önümüzde.

"İYİ BİR OYUN İÇİN GİDİYORUZ"

Eyüpspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın da önemine dikkat çeken başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Deplasmanda oynayacağımız Eyüp maçı da önemli. Maçtan maça hazırlanıp, maçtan maça planlarımızı yapıyoruz. Bugün de idman öncesi Eyüpspor’un analizine başladık. Bugün ve yarın çalışacağız. Perşembe günü de ter idmanın ardından İstanbul’a gideceğiz. İyi bir oyun ve iyi bir mücadele için gidiyoruz. Oyuncularıma ben güveniyorum. Oradan da iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. İnşallah Cuma günü çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz.

"RODRIGUES, 6 HAFTA YOK"

Sakatlıkları bulunan futbolcuların durumunun sorulması üzerine Ömer Erdoğan, şunları aktardı:

Rodrigues’in maalesef sakatlığı ciddi. 6 hafta aramızda olmayacak. Bu bizim için çok üzücü oldu. Zaten o mevkilerde eksiklerimiz vardı. Transfer yapmayı düşündüğümüz mevkilerdi. Futbolda oluyor böyle şeyler.

"ÇOK ACİL TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

47 yaşındaki teknik adam, transfer çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, şunları dedi:

Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda transferler sonuçlanır. Çok ciddi görüşmeler var, teklif yolladığımız oyuncular var. Bu hafta içerisinde kesinlik kazanır. İnşallah biran önce aramıza oyuncu katarız. Sayısal anlamda da eksiklerimiz var. Çok acil transfere ihtiyacımız var. Yoğun bir şekilde arayışlarımız devam ediyor. Bize katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. 3-4 tane belirlediğimiz, bize yardımcı olabilecek oyuncuları tespit ettik. Onlarla da yönetimimiz görüşmelerini devam ettiriyor.

"REY MANAJ'A TRANSFER TEKLİFİ GELMEDİ"

Teknik Direktör Ömer Erdoğan, son olarak takımdan bazı isimlerin ayrılacağını yineleyerek, şu şekilde konuştu: