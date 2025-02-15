Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Sivasspor 23 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 29'a yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

"SON DAKİKA GOLÜYLE MAĞLUP OLMAK ÜZÜCÜ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Son dakika golüyle mağlup olmak üzücü. Maç iyi başladık ve öne geçtik. İlk yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Kendi hatamızla savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası özellikle uyarmamıza rağmen yaptığımız basit bir hata kalemizde golle sonuçlandı. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı Gaziantep zaman zaman daha fazla topa sahip oldu. Zaman zaman biz olduk. Gol yemeden önce direğe çarpan topumuz gol olsa bir buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Açıkçası biz buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Daha önce Eyüp maçında yediğimiz son dakika golü, bugün de yediğimiz son dakika golüyle mağlup olduk ve ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz, mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum.