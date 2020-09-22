Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında önemli bir puan aldık

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe karşısında aldıkları bir puanın önemli olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalrda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, güçlü bir takımla oynadıklarını dile getirerek, "Önemli bir puan aldık. Çok iyi savunduk. Savaşan bir oyuncu grubumuz vardı. Ancak ofansif anlamda eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede topu fazla tutamadık. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kalınca rakip takım karambolden pozisyon buldu." diye konuştu.

KIRMIZI KARTLAR

Ömer Erdoğan, 73. dakikada Ribeiro ve 81. dakikada Sackey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili, "Pozisyonları izleme fırsatı bulmadım. Analizi yapacağız. Oyuncuların hataları varsa uyaracağız." değerlendirmesinde bulundu.