Ömer Erdoğan: Klopp ve Tuchel'den çok şey öğrendim

Hatayspor'a oynattığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Erdoğan, etkilendiği teknik direktörlerden bahsetti.

Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, Alman basınından Sport1'e konuştu.

Erdoğan, Klopp ve Tunchel'in yanında staj yapma imkanı bulduğunu ve bu iki hocadan çok şey öğrendiğini söyledi.

Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

"İlk başta zorlandım. Almanya'da doğum yetiştiğim için bir süre adaptasyon sorunu yaşadım. Ama çok çabuk uyum sağladım. Başarılı bir futbolculuk kariyeri sonrası antrenörlüğe adım attım. Ülkemi çok seviyorum. Ailemle buraya yerleştim ve burada çok çok mutluyuz. Futbolculuk döneminden sonra şimdi antrenörlük dönemini de keyif alarak mutlu bir şekilde sürdürüyorum."





"KLOPP VE TUCHEL'DEN ÖNEMLİ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

"Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden olan Tuchel ve Klopp'un yanında staj yapma imkânım oldu. İki teknik adamdan da çok önemli şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Hem antrenman metotları hem analiz anlamında hem de oyuncularıyla iletişimlerini yakından takip etme fırsatım oldu. Antrenörlük kariyerime başlangıçta benim için büyük artı oldu. Klopp'un oyuncularıyla olan iletişimi beni çok etkiledi. Tomas Tuchel ise idmanlarda dahi oyuncularından sıfır hatayla performans istiyor ve mükemmeliyetçi bir tarafı var. Onun da bu tarafı bana katkı sağladı ve beni etkiledi."

"BUNDESLİGA'DA HOCALIK YAPMAYI ÇOK İSTERİM"

"Almanya her zaman benim kafamda çalışmayı düşündüğüm yer. İlerleyen yıllarda böyle bir fırsat olursa hazır olduğum zaman Bundesliga'da teknik direktörlük yapmayı çok isterim. Bundesliga bence dünyanın en iyi 3 liginden bir tanesi. İnşallah ilerleyen yıllarda çalışma fırsatım olur. Doğru bir proje ve doğru bir kulüpte olması gerekiyor. Benim de buna hazır olmam gerekiyor. Alman dilini ana dilim gibi konuşmam benim için elbette avantaj olacaktır."







