Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Erdoğan, şu şekilde konuştu:

Oyuncularımı kutluyorum, sahada inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Eksik kalmamıza rağmen son dakikaya kadar mücadele etiler. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. 9 kişi kalana kadar çok sıkıntı yaşamadık. Doğru bir oyun stratejisiyle oynadık. Hatta Manaj’ın yüzde 100’lük gol fırsatı vardı değerlendiremedik. Buraya eksiklerle geldik. Hem hamle gücümüz zayıfladı hem de oyun stratejimizi değiştirmemiz gerekti. Eksiklerimizin yerine oynayan oyuncularımız çok gayretliydi. İlk 10 dakika tamamen istediğimiz gibi başladı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın gidişatı öyle sürseydi galibiyete bizim yakın olacağımızı düşünüyordum ama olmadı. Daha çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Şimdi önümüzde kupa maçı ve ondan sonra Beşiktaş maçı var. Onlara hazırlanıp bu maçı da unutturacağız.