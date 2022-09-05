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    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti

    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti

    Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.
    • 05.09.2022 - 00:47
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 00:56
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    Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Maçı değerlendiren Ömer Erdoğan "Sahadaki gayret için oyuncularıma teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Beşiktaş daha önce oynadığı maçlarda ilk yarıyı üstün oynuyordu. Biz de oyuncularımıza daha temaslı, daha tutkulu oynamamız gerektiğini söyledik. Sadece savunma değil, top bizdeyken de oynamalıydık. Oyuncularımız harfiyen uyguladı. Belki yenilen golleri engelleyebilirdik. Çalışarak düzelteceğiz bunları." dedi.

    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti #1

    "Mete Hocamı severim"

    Hakem Mete Kalkavan için konuşan Ömer Erdoğan "Ben Mete Hocamı normalde severim. Bugün küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştirdi. 25 bin kişilik bir taraftar grubu var burada. Futboldan anlıyorlar, görüyorlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar diğer taraflara verilmedi. Verilse bunu herkes görür. Maçın gidişatını ufak dokunuşlarla yönlü yönetti. Üzüldüm. Mete Hoca'dan daha iyi performans bekliyordum." ifadelerini kullandı.

    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti #2

    "Oğuzhan Akgün bize küfretti"

    Olaylarla ilgili konuşan Ömer Erdoğan "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Bunun başlangıcı, Oğuzhan Akgün diye genç bir arkadaş giderken hem kulübemize hem taraftarlarımıza küfretti. Tahrik etti. Çok ciddi üzüldüm buna. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandıralım, sonra oyuncu yetişir. Bu yaşta bu saygısızca hareket... Bunun devamında olayların ateşlenmesi nedeniyle çok ağır bir ceza gelecek. Bize yazık değil mi? Daha ciddi eğitim verelim." dedi.


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