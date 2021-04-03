Ömer Erdoğan: Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum

Galatasaray'ı kendi evinde 3-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Maçı 3-0 kazanan Hatayspor, puanını 49'a yükseltti.

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç sonu açıklamalarda bulundu.

"OYUNCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan açıklamalarında, "Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk dakikadan itibaren inanılmaz disiplinlilerdi. Her şeyi çalıştığımız gibi sergilediler. Kenar ortası dışında rakibe pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama hiçbir takımdan korkmuyoruz.

Oyuncularımızın da bu çalışmanın karşılığını aldıkları için mutluyum. Oyuncularım bugün yüreklilerdi, maçın son dakikasına kadar pozisyon aramaya devam ettiler.

Oyuncuları buraya gelmeye ikna ederken, 'Size söz veriyorum, keyif alacağınız bir futbol oynatacağım' demiştim. Oyuncuların da buna karşılık vermesi, bizi mutlu ediyor.

Diouf'un kaybolan iki senesi olmuş. Buraya gelmesi için çok uğraştık. Geldiği günden beri, sağ olsun tecrübesiyle çok şey kattı. Sadece hücum oyuncuları değil, herkes çok karakterli.

Takım olmak bu demektir. Bugüne kadar başarıyı böyle elde ettik. Çok geniş bir kadromuz yok. Takım içinde güzel bir arkadaşlık edindiler, inşallah bunun devamını getiririz." ifaelerini kullandı.