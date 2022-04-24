Ömer Erdoğan: Ramazan ayı bizi sıkıntıya soktu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Erdoğan "Rakibi analiz ederken, iyi bir takıma karşı oynadığımızı söylemiştim. 60 dakika falan iyi bir savunma yaptık. Oyun anlayışımızda da biraz farklılık vardı. Daha önce, daha önde karşılayan, baskı yapan takımdık. Tabii burada Allah'ın gücüne gitmesin açıkçası Ramazan ayı bizi biraz sıkıntıya soktu. Hepimiz Allah'a şükür Müslümanız, oruç tutuyoruz ama 5-6 oyuncu oruç tutunca, maç günü performansı etkiliyor. Bilimsel olarak da etkiliyor. Koşu mesafemizde 3 haftadır bariz bir düşüş var. İkili mücadelede, normalde daha güçlü olan oyuncularımız o mücadelelere karşılık veremiyor. Bu bir bahane değil, gerçek. 1 hafta kaldı, Allah inşallah sağlıklı orucumuzu tutturur. Ama biz de açıkçası oyuncularımızın normale dönmesi için Ramazan ayının bitmesini bekliyoruz. Oyunda karşılık veremiyoruz. Bizim oyunumuz değil bu. Ben, oyunculardan bunu yasaklayamam, vebali üzerime alamam. Anlatırım, gösteririm, seçeneği kendilerine bırakırım. Ama açıkçası bizim 3-4 maçtır bu konuyla ilgili sıkıntımız var." dedi.





"Yapacak bir şey yok"

Açıklamalarına devam eden Ömer Erdoğan "Fiziksel olarak karşılık veremiyoruz. Onun dışında Başakşehir, gerçekten iyi oynadı. 60-65 dakika dayandık. Kazandığımız toplarla çıkmaya çalıştık. İlk yarı final paslarını çok iyi kullanamadık. İkinci yarıda 0-0'ken bir pozisyonumuz vardı. O golü atsak, savunma ağırlıklı oyuncuları alıp skoru korumaya çalışırdık. Öyle bir oyuna geçerdik. Takım, 1-0'dan sonra takım fişi çekti. Yapacak bir şey yok. Önümüzde 4 maç kaldı, toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



