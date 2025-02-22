Ömer Erdoğan: Söz veriyorum Sivasspor ligde kalacaktır

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"DAHA GÜÇLÜ BİR SİVASSPOR SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları dedi:

Çok üzgünüz. Bugün galibiyete hazırlanmıştık. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. İkinci yarı zaman zaman iyi ama ilk yarısı gibi oyuna hakim geldik. Rakibe de topu verdik bazen. 10 kişi kalınca Konya üzerimize geldi. Talihsiz bir gün yine yaşadık. Hakem bugün maçın kaderini etkileyecek kararlar verdi. Bu konuda çok rahatsızım. Bu konuda büyük emekler veriyoruz. Sahada ne doğruysa ona karar verilsin. Radakovic’in pozisyonu bana göre kırmızı değil. Zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bu hakemlerle mücadele ediyoruz. Umarım bundan sonra canımız çok yanmaz. Hakemler bu sezon sağlıklı bir performans gösteremediler. Umarım daha dikkatli olurlar. Üzgünüz. Buraya gelen taraftarı üzdüğümüz için özür diliyorum ama söz veriyorum bu takım ligde kalacaktır. Daha güçlü bir Sivasspor sahaya yansıtmak istiyoruz.