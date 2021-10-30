Ömer Erdoğan ve Sergen Yalçın arasındaki buzlar eridi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç öncesinde tokalaşarak aralarında esen soğuk rüzgarları sonlandırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başlama düdüğünden önce gözler geçen sezon gerginlik yaşayan Ömer Erdoğan ve Sergen Yalçın'daydı.

EL SIKIŞTILAR

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bulunduğu yedek kulübesine gelerek genç çalıştırıcının elini sıktı.

Bu anlar ikili arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlanırken mücadele de sıcak bir görüntüyle başlamış oldu.

NELER OLMUŞTU?

43 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, geçen sezon Hatayspor'un Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş'a karşı hücum futbolu oynayacaklarını ifade etmişti.

"Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Beşiktaş, Türkiye'de bana göre bu sezon genelinde en iyi oynayan takımlardan birisi. "Oraya savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. İnşallah orada da yine izleyicilere güzel bir futbol izleterek, Hatay'a döneriz."

48 yaşındaki Sergen Yalçın da Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki sözlerine değinmişti.

"Hatayspor'un maçı bitiyor, hocaları bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Öyle konuşmakla olmuyor bu işler."

Öte yandan gergin bir atmosferde oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 7-0 üstünlüğüyle sona ermişti.