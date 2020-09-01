Ömer Faruk Beyaz: Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takım içindeki rekabete hazır olduğunu ve kendisini göstermeye devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli taraftarların büyük beklenti içinde olduğu 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk kez Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı ekiple İstanbul'da kampta bulunan Ömer Faruk, kariyeri, Fenerbahçe'deki geleceği, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu hakkında değerlendirmeler yaptı.

"TARAFTARIMIZ DESTEK VERİYOR"

Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür eden genç futbolcu, "Taraftarlarımız çok küçük yaştan beri benim arkamda duruyor. Moral ve motivasyon anlamında çok büyük destekleri var." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Orta sahaya yapılan transferlerle gireceği rekabete değinen sarı-lacivertli oyuncu, "Genç oyuncu her zaman rekabete hazır olmalı. Oynamak için savaşmak gerekiyor. Mert Hakan ve Sosa tecrübeli oyuncular ama ben kendimi göstermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon takımda kalacağını anlatarak, "Kiralık gitme gibi bir durumum yok. Takımda devam edeceğim. Forma şansı ne kadar bulacağıma bakacağız." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜRE SONRA AVRUPA HEDEFİM VAR"

Ömer Faruk Beyaz, kısa süre içinde Avrupa'ya transfer hedefinin olduğunu söyledi.

Gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini aktaran 17 yaşındaki Ömer Faruk, "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE AĞABEYE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Geçen sezonun son haftasındaki Rizespor maçında oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubendini kendisine verdiği andaki duygularını dile getiren Ömer Faruk, "Öncesinde hiç bilmiyordum. Her şey o anda gerçekleşti. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Ne desem boş. Onun hakkını ödeyemem. Bana pazubendi vermesi benim için çok büyük bir andı. Fenerbahçe Kulübünde genç yaşta pazubendi takmak çok özel bir şey." diyerek sözlerini tamamladı.