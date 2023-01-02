Ömer Faruk Beyaz’ın sözleşmesi feshedildi

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz’ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart’ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon başında kiralandığı FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi.

Ömer Faruk Beyaz, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Fenerbahçe'den bedelsiz gitmişti

Stuttgart ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbahçe’den ayrılıp bedelsiz olarak Alman temsilcisine imza atmıştı.

Mustafa Kapı forma giymedi

Bir benzer hayal kırıklığını da Galatasaray'ın sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı yaşadı.

Bedelsiz olarak Fransız temsilcisi Lille'in yolunu tutan genç futbolcu, 1.5 sezon boyunca sadece 1 maçta kadroya alındı. B takıma gönderilen Mustafa Kapı, sezon öncesi Adana Demirspor'a transfer oldu.

Adana Demirspor teknik direktörü Montella, 3 kez kadroya aldığı Kapı'ya henüz forma şansı vermedi.

Emirhan Torino'ya gitti

Beşiktaş forması ile çıktığı ilk maçta herkesi kendine hayran bırakan Emirhan İlkhan ise yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Avrupa'ya gitmek isteyen gencin 4.5 milyon euroluk serbest kalma ücretini ödeyen Torino, taraftarın büyük tepkisini alan futbolcuyu transfer etti.

Torino macerası istediği gitmeyen İlkhan, forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde sakatlanarak sezonu kapattı.

Rıdvan Yılmaz formayı unuttu

Avrupa hayali taşıyan bir başka genç futbolcu Rıdvan Yılmaz da Glasgow Rangers kariyerinde hayal kırıklığı yaşadı.

4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoç ekibine katılan genç futbolcu, yedek kulübesine mahkum oldu.