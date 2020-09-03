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    Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak, Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor ile sözleşmelerini uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 13:44
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    Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

    ÖMER 1+1 YIL, MÜCAHİT 1 YIL UZATTI

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı #1

    Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı #2

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