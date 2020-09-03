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- Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı
Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak, Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor ile sözleşmelerini uzattı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 13:44
- Güncelleme : 03.09.2020 - 13:44
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
ÖMER 1+1 YIL, MÜCAHİT 1 YIL UZATTI
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.