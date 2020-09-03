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Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor ile sözleşme uzattı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak, Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor ile sözleşmelerini uzattı.