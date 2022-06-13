Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncu Ömer Şişmanoğlu, Alanyaspor'un gündemine geldi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezon Denizlispor'da 14 gol atan Ömer Şişmanoğlu ile ilgileniyor.

Denizlispor ile kontratı sona eren ve yeni sözleşme önerisini henüz kabul etmeyen Ömer'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Alanyaspor'dan haber beklediği belirtildi.

Tarafların birkaç güne kadar resmi görüşmeyi gerçekleştirip, transfere nokta koyması bekleniyor.



