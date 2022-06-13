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    Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'e dönüyor

    Geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncu Ömer Şişmanoğlu, Alanyaspor'un gündemine geldi.
    • 13.06.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:12
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    Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'e dönüyor

    Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezon Denizlispor'da 14 gol atan Ömer Şişmanoğlu ile ilgileniyor.

    Alanyaspor'dan haber bekliyor

    Denizlispor ile kontratı sona eren ve yeni sözleşme önerisini henüz kabul etmeyen Ömer'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Alanyaspor'dan haber beklediği belirtildi.

    Tarafların birkaç güne kadar resmi görüşmeyi gerçekleştirip, transfere nokta koyması bekleniyor.

    Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig e dönüyor #1


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