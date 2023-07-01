Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'un başına geçti Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan ve son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştıran Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu.

68 Aksaray Belediyespor, teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de şampiyon olan Aksaray ekibi, TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Beşiktaş'ta Süper Kupa kazanmıştı

Beşiktaş'ta 12 maça çıkan Karaveli, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 20 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması tutturdu.

49 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takım ile bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısını göstermişti.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Adanaspor'da görev alan Önder Karaveli, çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı ve maç başına da 1.25 puan ortalaması yakaladı.