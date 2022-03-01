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    Önder Karaveli: Atiba'nın takımda olması önemli

    Önder Karaveli: Atiba'nın takımda olması önemli

    Önder Karaveli, yönetimle yaptığı görüşmede bir sezon daha oynamak isteyen Atiba’ya destek verdi, “Özkaynak sistemimizdeki genç oyuncularımız Atiba’yı örnek alıyorlar. Takımda olması önemli” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:46
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    Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Sivasspor maçındaki performansıyla bir kez daha büyük takdir ve alkış topladı. Kartal’da 9. sezonunu geçiren 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, fiziksel olarak kendisini iyi hissettiği ve bir yıl daha sahalarda olmak istediği aktarıldı.

    Sivasspor maçından sonra Atiba’ya övgü yağdıran Teknik Direktör Önder Karaveli’nin de deneyimli oyuncuya bu konuda tam destek verdiği ortaya çıktı. Karaveli’nin, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, Atiba’nın bir sezon daha oynamasını onayladığı belirlendi.

    Önder Karaveli’nin, Beşiktaşlı taraftarların en çok sevdiği isimlerden olan Atiba Hutchinson’un özellikle özkaynak sistemindeki gençler tarafından örnek alındığının altını çizdiği kaydedildi.

    Önder Karaveli: Atiba nın takımda olması önemli #1

    "GENÇ OYUNCULARIMIZ ATIBA'YI ÖRNEK ALIYOR"

    Beşiktaş’ta sembolleşen Atiba’nın tüm yönleriyle gerçek bir profesyonel olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Özkaynak sistemimizdeki genç oyuncularımız Atiba’yı kendilerine örnek alıyorlar. Onun takımda olması gençler için de çok önemli. Yönetim uygun görürse Atiba’nın bir yıl daha oynaması çok faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Önder Karaveli: Atiba nın takımda olması önemli #2

    ATIBA KARAR VERECEK

    Buna göre siyah-beyazlı yönetimin son kararı Atiba’ya bırakacağı belirtildi. Kanada Milli Takımı ile Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na gitmeyi çok isteyen başarılı futbolcunun sözleşmesi, kariyerine devam etmek isterse 1 sezon daha uzatılacak.

    Önder Karaveli: Atiba nın takımda olması önemli #3

    5 KUPA KAZANDI

    Beşiktaş’a 2013’te PSV’den bedelsiz transfer olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında toplam beş kupa kaldırdı. Süper Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşayan Kanadalı futbolcu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da ise birer şampiyonluk elde etti.


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