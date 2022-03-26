Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
660.493
0.08%
BTXN Coin
40.55
-1.81%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C
    Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını dışarıdan izledi

    Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını dışarıdan izledi

    Trabzonspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta eski teknik direktör Önder Karaveli, antrenmanı saha kenarından izledi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

    Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını dışarıdan izledi #1

    ÖNDER KARAVELİ KENARDAN TAKİP ETTİ

    Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

    Ayrıca Ismael göreve gelmeden önce takımın başında bulunan Önder Karaveli, idmanı kenardan takip etti.

    Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını dışarıdan izledi #2

    Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını dışarıdan izledi #3


    İlginizi Çekebilir

    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı
    Ekonomi

    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu
    Otomobil

    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu

    Görüş Bildir