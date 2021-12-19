Önder Karaveli: Beşiktaş ruhunu gösterdik

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli Fenerbahçe maçının ardından, "Beşiktaş ruhu gösteren ve beraberliği yakalayan oyuncularıma teşekkür ederim." dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, 2-2 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Karaveli, "Fenerbahçe'yi yenmek için geldik. Maçı izleyenlere iyi futbol izllettirmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim, çalıştığımız her şeyi yaptı. Topa sahip olmayı istedik. Bu sayede boşluklar bulabileceğimizi düşünüyorduk. Tek eksik kaldı, kazanmak. Maçı kazanmadık ama oyunu kazandık." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK!"

Oğuzhan ile ilgili gelen soru üzerine Karaveli, "Oğuzhan Özyakup çok kıymetli bir oyuncu. Geçen haftadan daha fazla süre verdik. Bu süreyi çoğaltacaktır. Oyuna girenlerin katkısı oldu. Beni en çok memnun eden, böyle güçlü bir takım ve taraftar önünde, oyundan düşmeden Beşiktaş ruhu gösteren ve beraberliği yakalayan oyuncularıma teşekkür ederim." cevabını verdi.

"DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ"

Taraftarın desteği üzerine Beşiktaş'ın hocası, "Beşiktaş taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Onlar kazanamasa bile mücadele edeni destekler. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.