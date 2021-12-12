Önder Karaveli: Bugün en mutlu olduğum gün

Kayserispor maçında takımın başında sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şahit oldum ama bugün için en mutlu gün." dedi.

Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından takımın başında sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Karaveli açıklamalarında, "Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.

Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü.





"BUGÜN SAHADA SORUMLUYDUM AMA BAŞKA BİR GÜN TRİBÜNDE TEZAHÜRATLARA EŞLİK EDEBİLİRİM"

Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.

Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş’ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım." ifadelerini kullandı.



