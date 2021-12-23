Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.





GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu.

Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Maçın ardından Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Taraftarımızın sevgisi beni ağlatacaktı. Birkaç damla da geldi ama onları sildim. Şimdi izledim evet güzel ama zor anlar yaşamışım.

Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun aynı olmadığını düşünüyordum öyle de oldu. 3 maçtır takımlayım ve 3 maçta da ilk golü yedik.

Bir karakter oluşmaya başladı ya da bu karakteri yeniden yakaladık ve vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş hiç vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.