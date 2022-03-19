Önder Karaveli: Her maçtan önceki planda Emirhan var

Hatayspor'la berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli Emirhan'ın neden oynamadığıyla alakalı, "Aslında her maçtan önceki planda Emirhan var. Bir türlü fırsat veremedik." dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da etkili oynadığı mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

"EMİRHAN'I BEN DE SAHADA GÖRMEK İSTİYORUM"

Önder Karaveli kendisine yöneltilen Emirhan'la ilgili soruya, "Emirhan'ı ben de sahada görmek istiyorum. Sadece Emirhan'ı değil, hepsini. Hafta içi antrenmanlar, maçlara göre yapılan planlar, maçların akışı, yapılması gereken değişiklikler, kim girerse daha etkin olur gibi durumlardan Emirhan'a fazla şans gelmedi..

Ancak her maçın öncesinde Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Bu onunla ilgili planlarımızı değiştirmez." şeklinde yanıt verdi.

"BATSHUAYI DIŞINDA OYUNCULARIMIZ DA GOLLER KAÇIRIYOR"

Batshuayi'nin gol kaçırması ile ilgili soruyu Karaveli, "Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Gollerimizi kaçıran sadece Batshuayi değil. Biraz fazlaca yük onun üzerine doğru gidiyor. Batshuayi dışında başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama diğer pozisyonlardan da gol çıkarsa hem kendisi için hem de takım için iyi sonuçlar elde edeceğiz." diye cevapladı.

"BUNA BENZER ÇOK MAÇ OYNADIK"

Karaveli açıklamalarının devamında, "Biz buna benzer maçları çok oynadık. Kendi olduğum 15 maçta buna benzer şeyler yaşadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizde olsa da kazanamadığımız maçlar oldu. Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu.

Galatasaray maçından sonra da söylemiştim, isabetli tek şutla bitirdik. Bugün de bu şutlar var ama kalecinin olduğu yere gitti. Dikkat eksikliği, bazen belki doğru vuruşu tercih etmemek, sahada konumlanamamakla açıklanabilir. Bugünkü oyun seyredenleri memnun etmiştir. Sadece kazanılmadı, bu da Beşiktaş'ta iyi bir şey değil. 7 maçta berabere kaldık. Hepsinde kazanmaya yakındık, kazanmamız gereken maçlardı." ifadelerini kullandı.