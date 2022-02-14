Önder Karaveli: İlk defa bu kadar pozisyon verdik

Önder Karaveli: İlk defa bu kadar pozisyon verdik

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Mücadeleyle ilgili itirafta bulunan Karaveli, "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60'tan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Benim görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu." ifadelerini kullandı.





"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE OLDU"

Beşiktaş'ın hocası, "Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan, Kerem, Alex ve Rachid sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bu maçta fazlaca geriye koşular probleme neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım." dedi.

"BEN İÇ-DIŞ OLARAK BAKMAM"

Gelecek hafta oynayacakları Altay maçıyla ilgili gelen soruya, "Maçları içeride deplasmanda diye ayırt etmiyorum. Hazırlanırken deplasman diye hazırlanmıyoruz. Doğru oyun, doğru plan, doğru oyuncular, doğru hamleler... Bunlara yoğunlaşıyoruz. 3 maçtır üst üste berabere kalıyoruz. Altay maçında seyircimizi, camiamızı galibiyetle mutlu ederiz." cevabını verdi.





"3 OYUNCU VE PJANIC GERİ DÖNECEK"

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili gelen soruyu ise Karaveli, "Sakatlıklarla ilgili doktorlardan bir şey öğrenemedim. Bilmeden yanıltmak istemem kamuoyunu. Cumartesi gününe katılamayacak oyuncu olabilir mi? Pek sanmıyorum. Bugün kullanamadığımız 3 oyuncu geri dönecek, Pjanic dönecek" sözleriyle cevapladı ve konuşmasını noktaladı.