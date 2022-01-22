Önder Karaveli: Kazanıp dönmeliydik

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Sonuç nedeniyle üzgünüm. Rakipten fazla gol pozisyonu bulduk. İstanbul'a kazanarak dönmeliydik." dedi.

Beşiktaş, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu.

Maçın 11'inde Larin'e yer vermemesiyle ilgili soruya ise, "Sadece oyun planı. Bir sakatlığı yoktu. Oyun planı üzerinden bugün başka oyuncuları kullandık. Kazanıp dönmeliydik. Beraberlik için çok üzgünüm. Penaltı kararıyla da ilgili bir şey söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

“KAZANARAK DÖNMELİYDİK”

Karaveli açıklamalarının devamında, "Oyundan düştüğümüzü düşünmüyorum. Oyunun boyu uzadı, geçişli oyuna dönüldü. Oyuncularımız ikinci golü atmak için reaksiyon gösterdi. Sonuç nedeniyle üzgünüm. Rakipten fazla gol pozisyonu bulduk. İstanbul'a kazanarak dönmeliydik. Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak bir şey söylemek istemiyorum.

Maçın büyük bir bölümünde oyunun hakimiyeti bizdeydi. Oyun planımız sebebiyle bugün başka oyuncularımızı kullandık. İstanbul'da muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarımızın sekteye uğramasını istemediğimiz için Antalya'da çalışacağız. Orada daha iyi bir ortam olacağını düşünüyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Oynanan oyunla yetinmememiz gerekiyor. İyi yaptıklarımızı daha iyi, kötü yanlarımızı da iyi hale getirmeye odaklanacağız." İfadelerini kullandı.