Önder Karaveli: Kerem Kalafat'ı geri çağırma düşüncemiz var

Beşiktaş, Uşak Spor'a kiralık gönderilen Kerem Kalafat'ı geri çağırıyor. Önder Karaveli de kararı açıkladı.

Sezon başında kiralık olarak Uşak Spor'a Transfer olan sağ bek Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri dönüyor.

TFF Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Önder Karaveli; "Kerem Kalafat'la ilgili geri çağırma gibi bir düşüncemiz var. Kerem'in kulübü Uşak Spor ile de görüşüyoruz. Onları da zor duruma düşürmeden bunu yapmak istiyoruz." dedi.

20 yaşındaki oyuncu, 2. Lig'de Uşakspor formasıyla 16 maçta forma giydi.

"ARDA GÜLER, BARTUĞ ELMAZ VE AHMETCAN KAPLAN'I BEĞENİYORUM"

Öte yandan Önder Karaveli, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki üç genç oyuncuyu beğendiğini söyledi. "Fenerbahçeli Arda Güler’i seyretmekten keyif alıyorum. Onun için maça da gitmiştim. Galatasaray'da Bartuğ'u izlerken de çok mutlu oluyorum. Trabzonspor'da sol stoper geliyor; Ahmetcan Kaplan."