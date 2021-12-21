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    Önder Karaveli takımın başında ilk yarıyı tamamlayacak

    Önder Karaveli takımın başında ilk yarıyı tamamlayacak

    Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, gösterdiği performans nedeniyle ilk yarının sonuna kadar takımın başına olacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 13:44
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımdaki ikinci maçından da başarıyla ayrıldı.

    Kayseri zaferi sonrasında zorlu Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla çıkan Karaveli, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim, Karaveli’nin başarılı görüntüsü, takıma kattığı olumlu hava ve sağlam duruşu sebebiyle 47 yaşındaki teknik adamla sezonun ilk yarısını tamamlama kararı aldı.

    Önder Karaveli takımın başında ilk yarıyı tamamlayacak #1

    2 MAÇTA DAHA GÖREV YAPACAK

    Fanatik’in haberine göre; Ekstrem bir gelişme yaşanmaması halinde Önder Karaveli; Göztepe ve Konyaspor maçlarında da görev yapacak.

    Önder Karaveli takımın başında ilk yarıyı tamamlayacak #2

    UEFA PRO LİSANSI VAR

    Kariyerinde daha önce Beşiktaş ’ın çeşitli alt kategori takımlarında görev yapan Önder Karaveli, Azerbaycan ekibi Qarabağ’da da A takım direktör yardımcısı olarak yer almıştı.

    UEFA Pro Lisans sahibi olan Karaveli, Kayserispor mücadelesinde takım 2-1 gerideyken oyuna Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup’u dahil edip Vodafone Park’tan 4-2’lik zaferle ayrılmasını bilmişti.

    Karaveli, önceki günkü derbide de ezber bozup Josef de Souza’yı savunma önünde 6 numarada oynatmayıp 8 hattına çekti. 6 numarada Miralem Pjanic’i, önünde de Josef de Souza’yı görevlendiren tecrübeli teknik adam, bu hamlesiyle Brezilyalı futbolcuya ileri bölgede daha fazla pozisyona girme şansı yarattı ve 2 gol Sambacı’dan geldi.

    Önder Karaveli takımın başında ilk yarıyı tamamlayacak #3

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