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    Önder Karaveli: Toplar direkten döndü biz dönmedik

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Sivasspor maçının ardından, "Toplar direkten döndü ama biz dönmedik, kazandık. Bundan daha iyi oynayıp, kazanamadığımız da olmuştu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 21:40
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    Önder Karaveli: Toplar direkten döndü biz dönmedik

    Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

    "BÖYLE BİR DEPLASMANDA 3 GOL ATMAK SEVİNDİRİCİ"

    Karaveli açıklamalarında, "Toplar direkten döndü ama biz dönmedik, kazandık. Bundan daha iyi oynayıp, kazanamadığımız da olmuştu.

    Böyle bir deplasmanında 3 gol atmak, 3-1'den sonra başka pozisyonlara da girmek bizim için sevindirici.

    Önder Karaveli: Toplar direkten döndü biz dönmedik #1

    "ATIBA İYİ Kİ VAR"

    Ersin Destanoğlu, son saniyede mükemmel bir kurtarış yaptı.

    Atiba, çok iyi bir sporcu. Bizim adımıza en çok koşan oyuncu olması, beni şaşırtmadı. Atiba, iyi ki var. Genç oyunculara çok iyi bir örnek." ifadelerini kullandı.

    Önder Karaveli: Toplar direkten döndü biz dönmedik #2

    Önder Karaveli: Toplar direkten döndü biz dönmedik #3


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